Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе №307 Сабунчинского района Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник ознакомился с условиями, созданными в средней школе №307 Сабунчинского района Баку после капитального ремонта и работ по реконструкции, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.