С каждым днем близится возвращение на наши исконные земли – завотделом Администрации Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После победы во Второй Карабахской войне под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в истории азербайджанской государственности начался совершенно новый этап развития. Строительные работы, проводимые сегодня в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре, стремительное восстановление наших городов и сел, разрушенных армянскими вандалами, не только каждый день приближают наше возвращение на наши исконные земли, но и демонстрирует всему миру мощь Азербайджана, сильную волю главы государства, его высокие управленческие способности и решимость строить и созидать.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев в ходе обсуждения в Милли Меджлисе (парламент) приоритетов сотрудничества исполнительной и законодательной власти в послевоенный период.

Адалят Велиев подчеркнул, что, наряду с различными государственными структурами и учреждениями, существенный импульс этой деятельности придали и масштабные проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Он добавил, что целенаправленная деятельность на международной арене с целью укрепить нашу историческую победу, продолжить заботу о семьях шехидов и ветеранов войны, возродить наши освобожденные от вражеского гнета территории, предотвратить возобновление армянской агрессии и привлечь виновных к ответственности является одной из основных задач, стоящих перед азербайджанским обществом в целом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)