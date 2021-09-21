Проведены многочисленные встречи с руководителями всех политических партий Азербайджана – Адалят Велиев

БАКУ /Trend/ - По поручению главы государства были проведены многочисленные встречи с руководителями всех политических партий, функционирующих в Азербайджане, независимо от количества членов и политического веса. Результаты каждой встречи детально анализируются, и по выдвинутым предложениям предпринимаются соответствующие шаги.

Об этом в ходе проведенного в Милли Меджлисе обсуждения приоритетов сотрудничества между исполнительной и законодательной властью в поствоенный период сказал заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана Адялят Велиев, сообщает во вторник Trend.

Говоря о системных и многосторонних административно-политических реформах, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, Адалят Велиев сказал, что в стране был организован диалог между оппозицией и властью, создана новая политическая конфигурация, реорганизована деятельность политических партий.

Отметив, что, наряду с индивидуальными встречами, были организованы и многосторонние встречи на разные темы с участием абсолютного большинства политических партий, Велиев довел до внимания участников, что выступившие в дебатах на последней проведенной 9 сентября встрече с участием 45 политических партий подчеркнули важность мобилизации всех возможностей во имя развития государства и сохранения устойчивой стабильности новой политической конфигурации, сформированной в стране главой государства, отметили победу, завоеванную под руководством Верховного главнокомандующего как самое знаменательное событие в истории Азербайджана, а также поездки главы государства на освобожденные территории, работы по восстановлению и созиданию, строительство дорог, электростанций, аэропортов, высоко оценили организацию таких культурных мероприятий, как фестиваль «Харыбюльбюль», Дни поэзии Вагифа.

Также было отмечено, что политические партии поддерживают шаги, предпринимаемые в области внешней политики, в том числе подписание Шушинской декларации и позицию Президента Азербайджана по Западному Зангезуру.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)