Премьер-министр Азербайджана встретился с председателем группы компаний DP World

БАКУ / Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня встретился с председателем и исполнительным директором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Сулаимом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и ОАЭ, обсуждены перспективы деятельности компании DP World в области транспорта и логистики, а также в других сферах Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)