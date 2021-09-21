Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с действиями Армении (версия 3)

Политика 21 сентября 2021 16:46 (UTC+04:00)

(первая версия в 09:38)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась в международные организации в связи с действиями Армении, подрывающими мир и стабильность, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Обращение направлено генсеку ООН, Совету Безопасности организации, Верховному комиссару по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Совету по правам человека всемирной организации, руководству ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЕС, СЕ, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсменов, Азиатской ассоциации омбудсменов, ОИС и Ассоциации омбудсменов стран-участниц этой организации, Постоянной независимой комиссии ОИС по правам человека, Европейской сети омбудсменов по правам детей, Международному бюро мира, Федерации за всеобщий мир, омбудсменам разных стран и национальным институтам по правам человека, посольствам Азербайджана за рубежом и посольствам иностранных государств в нашей стране, диаспорским организациям.

В обращении отмечается, что противоречия, усиливающиеся между странами, религиозными конфессиями и цивилизациями, продолжающиеся конфликты и новые очаги войны непосредственно препятствуют обеспечению мира.

«В результате продолжающихся вооруженных конфликтов и войн миллионы человек, в том числе дети, женщины, старики и инвалиды, изгоняются из родных мест. Препятствующая мирному процессу политика захватничества и этнической чистки Армении, которую эта страна долгие годы проводит против Азербайджана, является постоянной угрозой стабильности и благосостоянию в регионе. На протяжении долгих лет не предпринималось никаких действенных шагов по выполнению четырех резолюций СБ ООН о прекращении военной агрессии Армении, восстановлении международно признанных границ Азербайджана, возвращении беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли, обеспечении тем самым устойчивого мира и безопасности в регионе, а также резолюции Генассамблеи ООН от 14 марта 2008 года о выводе армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий – все они остались на бумаге. Продолжавшиеся длительное время мирные переговоры, проводимые международными организациями, осуществляющими посредническую миссию для решения проблемы, никакого результата не дали. Военно-политические руководители Армении, увидев, что на них не оказывается никакого давления на международном уровне, воспользовавшись безнаказанностью, продолжали совершать преступления против Азербайджана, в том числе преступные деяния, связанные с терроризмом и его финансированием», – говорится в обращении.

В документе говорится, что, несмотря на право самообороны в соответствии с п. 21 Устава ООН, Азербайджанское государство, оставаясь приверженным принципам и нормам международного права, всегда проводило миролюбивую политику, старалось мирно восстановить территориальную целостность. Но, несмотря на все усилия, Армения, прикрываясь двойными стандартами, продолжала захватническую политику: «Вооруженные силы Армении, которая в июле прошлого года вновь выступила против Азербайджана с территориальными претензиями, с 27 сентября 2020 года начали использовать запрещенное оружие, в том числе комплексы баллистических ракет, и стали умышленно обстреливать подразделения азербайджанских вооруженных сил, а также населенные пункты, находящиеся вдали от зоны боевых действий. В результате погибли 94 мирных жителя, включая 12 детей, были ранены 414 человек, среди которых 50 детей, разрушено более 3410 домов, 120 многоквартирных зданий, большое количество школ, больниц, детсадов, всего 512 гражданских объектов».

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