В азербайджанской армии проводятся состязания по ориентированию на местности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Среди военнослужащих азербайджанской армии проводятся очередные соревнования по ориентированию на местности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Участники, привлеченные к состязаниям из различных родов войск, специализированных военно-учебных заведений и воинских частей, поборются в личном первенстве в умении ориентироваться на местности.

Отметим, что результаты соревнований будут оценены судейской коллегией, состоящей из представителей Министерства обороны и Федерации спортивного ориентирования Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)