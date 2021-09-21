В азербайджанской армии проводятся состязания по ориентированию на местности (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Среди военнослужащих азербайджанской армии проводятся очередные соревнования по ориентированию на местности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Участники, привлеченные к состязаниям из различных родов войск, специализированных военно-учебных заведений и воинских частей, поборются в личном первенстве в умении ориентироваться на местности.
Отметим, что результаты соревнований будут оценены судейской коллегией, состоящей из представителей Министерства обороны и Федерации спортивного ориентирования Азербайджана.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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