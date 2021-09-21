Глава МИД Азербайджана встретился в Нью-Йорке с турецким коллегой
Политика 21 сентября 2021 19:26 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как передает во вторник Trend, об этом Джейхун Байрамов написал на своей странице в Twitter.
«Встретились с моим братом Мевлютом Чавушоглу в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», – отметил глава МИД Азербайджана.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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