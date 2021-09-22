Утвержден состав Наблюдательного совета ОАО "Тамиз шахар" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о передаче ОАО "Тамиз шахар" в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга и регулировании вытекающих из этого вопросов, о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "Об усовершенствовании управления бытовыми отходами" №2983 от шестого августа 2008 года.

Согласно документу, утвержден состав Наблюдательного совета ОАО "Тамиз шахар".