Состоялась рабочая встреча военно-медицинских специалистов Азербайджана и Беларуси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси, в Медицинском управлении азербайджанского минобороны состоялась рабочая встреча по вопросам медицинского обеспечения.

Как передает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, сначала гостям была предоставлена информация об организации хирургической и терапевтической службы в азербайджанской армии, а также о санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятиях.

На встрече состоялся обмен мнениями между военно-медицинскими специалистами обеих стран, в частности, были обсуждены вопросы организации мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса.

В рамках визита, который продлится до 23 сентября, запланировано посещение белорусской делегацией Главного клинического госпиталя, Центральной военной поликлиники, Центральной стоматологической поликлиники, Центра санитарно-эпидемиологического надзора, Центра судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства обороны Азербайджана.