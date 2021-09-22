Международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от реваншистского подхода – МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от реваншистского подхода.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 37-м заседании Совета глав МИД ГУАМ.

По его словам, массовое загрязнение освобожденных территорий минами серьезно препятствует осуществлению крупномасштабных планов восстановления и реконструкции, инициированных правительством Азербайджана, и что наиболее важно, это препятствует реализации прав сотен тысяч вынужденных переселенцев на безопасное и достойное возвращение домой.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от своего реваншистского подхода и вместо этого использовала уникальную возможность для обеспечения прочного мира и развития. Нет альтернативы полной реализации трехсторонних заявлений, устранению всех последствий войны и построению благополучного будущего для всех стран и народов в регионе», – сказал Джейхун Байрамов.

Он добавил, что применение международного права является обязательным условием мира, безопасности и развития: «К сожалению, затяжные конфликты на территориях государств-членов ГУАМ продолжают представлять угрозу миру и безопасности. Эти конфликты должны быть разрешены исходя из принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)