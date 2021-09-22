Президент Ильхам Алиев выступит на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеообращения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 14 сентября начала работу очередная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как сообщает Trend, министр иностранных дел Мальдивских островов Абдулла Шахид был избран президентом 76-й сессии ГА ООН. На этом полномочия президента 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра (Турция) завершились.

Традиционно в рамках сессии пройдут общие дискуссии на высоком уровне. Общие дискуссии с участием глав государств и правительств начались 21 сентября и продолжатся до 27 сентября.

В начале дискуссий генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш представил годовой отчет. В отчете затронуты такие важные вопросы, как защита международного мира и безопасности, устойчивое развитие, защита и поощрение прав человека и др.

В этом году из-за пандемии сегмент общих дискуссий предусмотрен в гибридной форме, то есть, как в форме физического участия, так и виртуальной (видеообращения). Тема нынешних общих дискуссий такова: "Усиление сопротивления посредством надежды: восстановление, реконструкция устойчивости после COVID-19, отвечать нуждам планеты, уважение прав человека и оживление ООН".

Общие дискуссии являются одним из важнейших сегментов ГА ООН. Так, с этой влиятельной трибуны ГА ООН, являющейся глобальной платформой, главы государств и правительств доводят до внимания мировой общественности свои взгляды, политику своих государств в связи с вопросами, стоящими как в национальной, так и международной повестке дня.

В ходе дискуссий ожидаются выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента США Джозефа Байдена, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и глав ряда других государств и правительств. Ожидается, что в этом году главы государств и правительств затронут в основном вопросы пандемии COVID-19, международного мира и безопасности, ситуации в Афганистане, устойчивого развития, климатических изменений и др.

В рамках общих дискуссий 23 сентября предусмотрено выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в формате видеообращения. Общие дискуссии ГА ООН в этом году имеют особое значение для нашей страны. Так как после славной Победы Азербайджана в Отечественной войне Президент Ильхам Алиев обратится к мировой общественности как победоносный Верховный главнокомандующий, представит победивший азербайджанский народ.