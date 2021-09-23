Завершились очередные состязания по ориентированию на местности среди азербайджанских военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В азербайджанской армии завершились очередные состязания по ориентированию на местности среди военнослужащих, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В состязаниях приняли участие 44 военнослужащих из 8 команд. Пробежав заданную дистанцию, участники выполнили задания по обнаружению целей, обозначенных на карте.

Согласно правилам состязаний, в мужском зачёте были определены 13 контрольных пунктов на дистанции 9,3 км, а в женском зачёте - 6 контрольных пунктов на дистанции 10 км.

По итогам состязаний кубок завоевала сборная команда Сухопутных войск. Второго и третьего мест удостоились соответственно команды Н-ской воинской части ВВС и военной полиции. Победители состязаний были награждены кубками, почетными грамотами и медалями.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)