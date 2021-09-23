Azər-Türk Bank передан в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга (версия 2)

(первая версия опубликована 22 сентября в 16:16)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 сентября подписал распоряжение о передаче ОАО "Azər-Türk Bank" и Государственной страховой коммерческой компании в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено в течение четырех месяцев обеспечить проведение диагностики итогов деятельности ОАО “Azər-Türk Bank” и Государственной страховой коммерческой компании в юридической, финансовой, налоговой и коммерческой сферах с привлечением международной консалтинговой компании и с условием соблюдения обязательств существующего договора, проинформировать о результатах Президента Азербайджана; по завершении диагностики, в зависимости от ее результатов, совместно с Центральным банком Азербайджана в течение одного месяца подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по совершенствованию деятельности ОАО “Azər-Türk Bank” и Государственной страховой коммерческой компании; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Согласно распоряжению, до исполнения пунктов 2.1 и 2.2 данного распоряжения органы управления ОАО “Azər-Türk Bank” и Государственной страховой коммерческой компании будут продолжать деятельность.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.