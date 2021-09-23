ОАО "Тамиз шахар" передано в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга - Распоряжение (версия 3)

добавлены подробности (первая версия опубликована 22 сентября в 16:22)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о передаче ОАО "Тамиз шахар" в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга и регулировании ряда вытекающих из этого вопросов, внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "Об усовершенствовании управления бытовыми отходами" №2983 от шестого августа 2008 года.

Согласно документу, утвержден нижеследующий состав Наблюдательного совета ОАО:

Председатель Наблюдательного совета

Мухтар Бабаев - министр экологии и природных ресурсов

Члены Наблюдательного совета

Самед Баширли - советник министра экономики

Анар Новрузов - заместитель главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Кабмину Азербайджана поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из передачи ОАО в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Азербайджанскому инвестиционному холдингу поручено в течение шести месяцев утвердить стандарты корпоративного управления по управлению ОАО, а также систему оценки деятельности членов его органов управления; в течение четырех месяцев обеспечить проведение диагностики итогов деятельности ОАО в юридической, финансовой, налоговой и коммерческой сферах с привлечением международной консалтинговой компании и с условием соблюдения обязательств существующего договора, и проинформировать Президента Азербайджана о результатах; по завершении диагностики, в зависимости от ее результатов, в течение двух месяцев подготовить новый устав и проект структуры ОАО и представить для согласования Президенту Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству экономики поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

В соответствии с распоряжением вносятся нижеследующие изменения в распоряжение Президента Азербайджана «О совершенствовании управления бытовыми отходами» № 2983 от шестого августа 2008 года:

- в части 1 после слова «Общество» добавляются слова «(далее – Общество)»;

- в частях 2, 3 (в обоих случаях) и части 4 в соответствующих случаях слова «Открытое акционерное общество «Тамиз шахар» заменяются словом «Общество»;

- часть шестая приводится в нижеследующей редакции:

"6. Осуществление полномочий общего собрания в Обществе поручается нижеследующим лицам:

6.1. Президенту Азербайджанской Республики:

6.1.1. Реорганизация и ликвидация Общества;

6.1.2. Назначение на должность и освобождение от должности членов и руководителя Наблюдательного совета Общества.

6.2. Азербайджанскому инвестиционному холдингу с согласования с Президентом Азербайджанской Республики:

6.2.1. назначение на должность и освобождение от должности членов исполнительного органа, его руководителя и заместителей;

6.2.2. утверждение устава и структуры Общества, определение размера уставного капитала;

6.2.3. утверждение годовых отчетов, финансовых отчетов Общества, распределение прибыли и убытков;

6.2.4. утверждение дивидендной политики Общества;

6.2.5. принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества;

6.2.6. принятие решения о заключении сделки (сделка особого значения) в сумме выше 25% от стоимости чистых активов Общества, а также по заключению независимого аудитора - о подписании с соответствующим лицом сделки, стоимость которой составляет 5% и более части активов Общества".

6.4. добавляется часть 6-1 нижеследующего содержания:

“6-1. Установить, что:

6-1.1. Общее руководство и контроль над деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный совет из 3 (трех) членов, включая председателя;

6-1.2. Полномочия Наблюдательного совета Общества нижеследующие:

6-1.2.1. Утверждение стратегии долгосрочного развития Общества;

6-1.2.2. Утверждение сметы расходов и доходов Общества и осуществление контроля над ее исполнением;

6-1.2.3. Представление общему собранию предложений о заключении сделки (сделка особого значения) в сумме выше 25% от стоимости чистых активов Общества, а также по заключению независимого аудитора - о подписании с соответствующим лицом сделки, стоимость которой составляет 5% и более части активов Общества;

6-1.2.4. утверждение подлежащих заключению с соответствующим лицом сделок, стоимость которых составляет до 5% активов Общества;

6-1.2.5. с учетом требований существующих нормативно-правовых актов предоставление разрешения на заключение сделок, связанных с передачей в управление и приватизацией активов Общества;

6-1.2.6. утверждение политики, внутренних правил по отдельным сферам деятельности Общества, а также Положений его филиалов и представительств;

6-1.2.7. предоставление разрешения на утверждение корпоративной структуры и штатного расписания Общества;

6-1.2.8. создание Аудиторского и других комитетов Общества, утверждение их Положений, назначение на должность и освобождение от должности их руководителей и членов;

6-1.2.9. с учетом части 6 этого распоряжения решение других вопросов, отнесенных Гражданским кодексом Азербайджана, уставом Общества и другими нормативно-правовыми актами Азербайджана, регулирующими отношения в этой сфере, к полномочиям Наблюдательного совета»;

6.5. Пункты 7.2 – 7.5 аннулируются.