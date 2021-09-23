27 сентября в Азербайджане будет отмечаться День памяти

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева «Об учреждении Дня памяти в Азербайджанской Республике» от второго декабря 2020 года в знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, отдавшим жизнь за территориальную целостность нашей страны, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим 27 сентября планируется ряд мероприятий. В Организационном комитете было отмечено, что в День памяти шехидов в религиозных храмах Азербайджана – мечетях, церквях и синагогах – будет почтена светлая память сынов Родины, отдавших жизни за территориальную целостность страны, и будут прочитаны молитвы за упокоение их душ.

На территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.

В вечерние часы на ряде зданий, включая Центр Гейдара Алиева и «Башни пламени», будет спроецирован Государственный флаг Азербайджана. Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева проведет памятные мероприятия.

В связи с Днем памяти центральные и местные органы исполнительной власти организуют ряд мероприятий по всей стране. Памятные церемонии будут организованы и за рубежом.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)