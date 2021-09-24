Президент Ильхам Алиев: Есть необходимость в объединении усилий по созданию механизма исполнения резолюций Совета Безопасности ООН

БАКУ/Trend/ - Для недопущения селективного подхода есть необходимость в объединении усилий по созданию механизма исполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

«В то время как некоторые резолюции Совета Безопасности ООН исполняются в течение нескольких дней, когда дело касается нас, они оставались невыполненными в течение 27 лет. А это является наглядным примером двойных стандартов. Для недопущения селективного подхода есть необходимость в объединении усилий по созданию механизма исполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

Минская группа ОБСЕ была учреждена в 1992 году для достижения урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Если бы сопредседатели Минской группы ОБСЕ предприняли решительные шаги для того, чтобы вынудить Армению положить конец военной агрессии против Азербайджана, то они могли бы добиться выполнения возложенных на них задач. В период конфликта Армения своим подходом и действиями продемонстрировала, что единственная ее цель – сохранить статус-кво и закрепить оккупацию. Я неоднократно поднимал вопрос о важности введения санкций против Армении. К сожалению, международные санкции против Армении для обеспечения исполнения резолюций Совета Безопасности ООН введены не были.

В 2018 году в Армении был свергнут режим военных преступников Кочаряна-Саргсяна. У нас были определенные надежды на то, что новое правительство Армении примет серьезное участие в переговорах. Мы были готовы ответить на любой позитивный сигнал со стороны Армении. 2018-2019 годы были одними из самых спокойных периодов на бывшей линии соприкосновения. Однако, несмотря на позитивные шаги Азербайджана, смена режима в Армении не привела к реальным переменам. Новое правительство Армении вместо мирного соседства с Азербайджаном также избрало путь продолжения оккупации.

В течение последних двух лет конфликта Армения намеренно подрывала переговорный процесс. Правительство Армении допустило ряд провокационных действий и заявлений, таких как «Карабах – это Армения, и точка» и «ни пяди оккупированных земель не будет возвращено». Тогдашний министр обороны Армении открыто пригрозил Азербайджану новой агрессией и новой оккупацией. Выдвинув неприемлемые и необоснованные «семь условий», Армения потребовала изменить формат переговоров, начать их с нуля и привлечь к переговорному процессу самопровозглашенный режим, созданный на оккупированных Арменией территориях. Попытка изменения формата и сути переговоров стала неприятным сюрпризом для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, деятельность которой оказалась парализованной из-за безответственных и опасных действий Армении.

Кроме того, Армения, грубо нарушив международное право, включая Женевские конвенции, осуществляла политику незаконного заселения, размещая на оккупированных территориях Азербайджана в основном лиц армянского происхождения с Ближнего Востока. Воодушевленная господствовавшей на протяжении многих лет безнаказанностью, Армения для закрепления результатов агрессии и ускорения незаконного заселения заявляла о строительстве новой дороги из Армении на наши оккупированные территории», - отметил глава государства.