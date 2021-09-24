Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в один из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии

БАКУ/Trend/ - Азербайджан принимает активное участие в реализации таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад, тем самым он превратился в один из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в видеоформате.

«Азербайджан является одной из 12 стран в мире и первым государством в своем регионе, представившим 3-й Добровольный национальный отчет об исполнении Повестки дня 2030 года.

Азербайджан, набравший 72.4 из 100 возможных очков по индексу достижения Целей устойчивого развития, показал лучший результат в регионе, заняв 55-е место среди 165 стран в Отчете устойчивого развития по 2021 году. В отчете подчеркивается прогресс, достигнутый Азербайджаном в области сокращения бедности, здравоохранения, питания, участия женщин на рынке труда, чистой воды и санитарии, доступности энергии, пользования интернетом, охраной животных, находящихся под угрозой исчезновения, улучшения благосостояния населения, поступательного развития городов и населенных пунктов.

Азербайджан принимает активное участие в реализации таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад, тем самым он превратился в один из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии. Мы сдали в эксплуатацию Бакинский международный торговый порт, грузоперевалочная способность которого равна 15 миллионам тонн, при необходимости этот объем может быть увеличен до 25 миллионов тонн», - сказал Президент Ильхам Алиев.