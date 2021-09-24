Парламент Казахстана рассмотрит ряд законопроектов по Каспийскому морю

БАКУ /Trend/ - Мажилис Казахстана рассмотрит вопрос ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Как передает в пятницу Trend, под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором был сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

В проект повестки пленарного заседания включён пакет ратификационных законопроектов.

Это Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. Он направлен, в частности, на использование наилучших доступных технологий и природоохранной практики, получение доступа к ним и их передачу при осуществлении хозяйственной деятельности в акватории моря или в его прибрежной зоне. Предусматривается также регулярная оценка состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, а также уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

В данном ряду и Протокол о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Целями Протокола являются охрана, сохранение и восстановление жизнеспособности и целостности биологического разнообразия и экосистемы Каспийского моря. Присоединение к Протоколу определяет необходимость в том числе содействия многостороннему сотрудничеству государств по реализации быстрых и эффективных мер защиты морской среды Каспийского моря.