Зангезурский коридор пополнит перечень существующих торговых и транспортных маршрутов – Джейхун Байрамов (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор между Азербайджаном и Турцией пополнит перечень существующих торговых и транспортных маршрутов.
Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на министериале группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (Landlocked Developing Countries (LLDCs) в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
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Зангезурский коридор пополнит перечень существующих торговых и транспортных маршрутов – Джейхун Байрамов (ВИДЕО)
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