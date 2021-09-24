Зангезурский коридор пополнит перечень существующих торговых и транспортных маршрутов – Джейхун Байрамов (ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 10:59)

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор между Азербайджаном и Турцией пополнит перечень существующих торговых и транспортных маршрутов.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании министров группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (Landlocked Developing Countries (LLDCs) в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

На открытии заседания выступили председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид и заместитель генерального секретаря ООН Коуртени Ратрей.

На заседании была принята Декларация министров.