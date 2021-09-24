Президент Ильхам Алиев: Любой государственный деятель должен оставлять свои эмоции вне его каждодневных обязанностей

БАКУ/Trend/ - Я в принципе человек уравновешенный, спокойный. И я неоднократно говорил и в своих интервью, что любой государственный деятель, а тем более занимающий позицию первого человека в государстве, должен оставлять свои эмоции вне его каждодневных обязанностей. У каждого человека есть эмоции и, естественно, мы их проявляем, но за долгие годы работы, я, наверное, выработал в себе какие-то качества, которые мне позволяют абстрагироваться от этого.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«Во время ведения военных действий ни разу мы не поддались на провокации. Даже когда бомбили наши города, убивали наших детей и женщин, мы не отвечали Армении тем же самым, мы не бомбили их города. Хотя понять эмоции, которые нас переполняли, было можно. Мы не совершали военных преступлений. И мной в первый же день военных действий были даны очень жесткие указания военнослужащим, что будут строго наказываться те, которые позволят себе военные преступления. И думаю, что вот факторы, о которых я говорю, плюс, конечно же, уверенность в своей правоте, характеризуют то, о чем вы говорите. Ну и потом, вы знаете, это тоже очень важно для общества и для военного командования, когда военное командование видит, что Президент спокоен, уравновешен, уверен в себе, уверен в победе – это их окрыляет и это они передают своим подчиненным, это идет каким-то таким электрическим зарядом сквозь всю пирамиду от военного командования до рядовых. И то же самое передается и обществу. Плюс с первых же дней военных действий мы вкусили радость победы, которую ждали так долго. Я уже сказал, что в первый же день были освобождены населенные пункты. И общество практически каждый день ждало от меня новых сообщений в Твиттере, либо моих обращений к народу. И когда несколько дней этого не происходило, уже думали: что случилось? Уже все привыкли к тому, что мы идем вперед. Хотя многие, конечно же, понимали, что война – это непредсказуемая вещь. И с учетом рельефа, и с учетом этих укрепрайонов, многочисленных линий обороны продвигаться теми темпами, которые мы осуществляли, было очень сложно. И более того, мы все операции планировали так, чтобы осуществлять их с минимальными потерями. Поэтому это тоже воспринимается с удивлением, что страна, которая вела контрнаступательные операции, потеряла намного меньше, чем та страна, которая, постоянно, как они говорили, тактически отступала. Так что думаю, вот такая палитра этих факторов и придавала уверенность и мне, и армии, и народу», - отметил глава государства.