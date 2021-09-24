Президент Ильхам Алиев о Гадрутской операции: Для них это было неожиданно

БАКУ/Trend/ - Также я бы отметил важность проведения Гадрутской операции. Поскольку нас там не ждали, и армянская сторона не предполагала, что мы пойдем этим путем и для них это было неожиданно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«И несколько дней после взятия Гадрута армянская сторона заявляла о том, что Гадрут у них. Хотя в Гадруте уже на всех высотах были наши, а понимание того, что город взят или не взят, у армянского руководства было несколько дилетантским. Взяв все господствующие высоты над Гадрутом, по существу судьба этого города была решена. И был просто вопрос времени, когда мы физически туда зайдем, опять же с минимальными потерями. И только когда мы показали, как военнослужащий, водрузив флаг над зданием администрации, рапортует мне о взятии Гадрута, у армянской стороны уже не было аргументов дальше сочинять небылицы.

До Гадрута был освобожден город Джебраил - в начале октябре. Это было важно и с символической точки зрения. Поскольку это был первый город. До этого мы освобождали села и поселки. И конечно же, важным этапом было освобождение города Физули 17 октября, поскольку это крупный город, в Карабахском регионе это второй после Агдама по численности населения. Также я отметил бы, конечно, взятие населенных пунктов Солтанлы и Амирварлы. Почему? Потому что там был очень мощный укрепрайон. Несколько дней нам пришлось вести очень активные военные действия, чтобы сломить сопротивление противника. В некоторых направлениях противник бросал оружие и убегал, - они сами признали, что у них было 10 тысяч дезертиров, - а в некоторых населенных пунктах они стояли до конца. Мы это должны отметить. Я думаю, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что в некоторых операциях армянская сторона проявляла стойкость, и ни в коем случае нельзя и недооценивать противника, и принижать или умалять достоинство. Поэтому освобождение Солтанлы и Амирварлы – это был путь на Зангилан - имело очень важное значение с точки зрения дальнейшего хода событий. Что касается взятия города Зангилан, уже по существу они оттуда убегали. Поскольку сил сопротивляться не было, плюс еще во время военных действий первого периода ими были допущены ошибки, когда они пытались контратаковать, что было совершенно глупо с военной точки зрения. Вместо того, чтобы укреплять оборону, они бросили силы на контратаку и были полностью уничтожены. Ну и, конечно, дальнейшая операция - я бы отметил это освобождение Губадлы и выход на юг Лачинского района, освобождение сел Лачинского района - Гюлябирд и других, которые позволили нам контролировать Лачинский коридор. По существу он был уже под нашим контролем. Ну и, конечно, венец как бы нашей победы – это Шушинская операция. Любой, кто едет сейчас в Шушу Дорогой Победы, может увидеть откуда мы туда шли. Это была просто мобилизация невероятных физических, моральных усилий. Причем это долгие, долгие и долгие дни в лесах в бездорожье с легким вооружением, без устали идти столько и еще потом освобождать Шушу – это беспримерный подвиг, героизм. Конечно же, взятие Шуши сломало хребет врагу, и после этого практически враг сдался», - сказал Президент Ильхам Алиев.