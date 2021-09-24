Президент Ильхам Алиев: Мы начали закупку беспилотных летательных аппаратов достаточно давно, уже более 10 лет

БАКУ/Trend/ - Мы начали закупку беспилотных летательных аппаратов достаточно давно, уже, если память не изменят, более 10 лет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«До Второй Карабахской войны в таком масштабе, с такой эффективностью беспилотные летательные аппараты не использовались. Мы начали закупку беспилотных летательных аппаратов достаточно давно, уже, если память не изменят, более 10 лет. Это были средства поражения израильского производства. Мы их освоили и применили их во время кратковременных боевых действий в апреле 2016 года. Это было неожиданностью для армянской стороны. Но опять же возвращаясь к тому, о чем я говорил, мы не стали усугублять тот конфликт, потому что у нас не было намерений как бы широкомасштабных военных действий. Поэтому это быстро закончилось. Впоследствии мы стали приобретать и другие, то есть, в апреле 2016 года мы использовали Harop. Потом мы начали приобретать и другие беспилотные средства израильского производства, а именно Sky Striker, - это сейчас уже ни для того не секрет, поэтому нет смысла этого скрывать, - и другие - и Orbiter, как вы сказали, - и разведывательные, и боевые. На то время турецкий военно-промышленный комплекс еще не приступил к производству БПЛА. Как только он приступил, мы были первыми, я думаю, иностранными покупателями Bayraktar ТВ2, который также себя очень эффективно проявил и в плане разведки, и в плане нанесения точных ударов. Но, конечно, необходимо было провести такую координацию и распределение обязанностей, если можно так сказать, между беспилотными летательными аппаратами.

Что касается Bayraktar ТВ2, то во время боевых действий несколько из них постоянно были в воздухе. Конечно, иной раз погодные условия создавали препятствия, но поскольку большинство дней погода была ясная, они работали практически ежедневно, может быть, с какими-то небольшими перерывами. Вот скоординировать и сопоставить израильские и турецкие БПЛА, конечно, требовало большого мастерства. И перечень целей у них был разный, поскольку поражающая мощность барражирующего боеприпаса выше, чем у ракеты Roketsan. Поэтому стратегические цели, крупные цели были поражены Harop, а бронетехника и другие цели в основном поражались Bayraktar ТВ2. Но, как вы знаете, Harop - это оружие единовременного пользования, поэтому мы как бы очень тщательно выбирали цели, которые стоят того, чтобы ударить по ним Harop.

Помимо этого, конечно, и вы правильно отметили, Bayraktar ТВ2 носят и разведывательный характер и поэтому важно было скоординировать их действия с системами артиллерийского огня, с системами нашей авиации, и это, конечно, требовало огромного профессионализма, навыков, поскольку это очень непросто. Очень непросто. Я должен сказать, что во время ведения военных действий в этой сфере у нас ошибок не было. Были ошибки, были недостатки, мы их знаем, мы их исправляли по ходу ведения войны. Я далек от того, чтобы идеализировать каждый наш шаг. Мы должны говорить правду и своему народу, в том числе и армейскому руководству. Я выговаривал не раз за просчеты, но они не носили фундаментальный характер. А что касается применения беспилотных летательных средств, то тут ошибок у нас не было», - сказал глава государства.