Президент Ильхам Алиев: Многие из трофейных танков мы взяли даже не в бою, они были просто брошены армянами

БАКУ/Trend/ - «Байрактары» уже вселяли ужас в противника, и многие из трофейных танков мы взяли даже не в бою. То есть, армянский экипаж выдвигался на какие-то позиции, потом они выпрыгивали из этих танков и разбегались, потому что боялись попадания «Байрактаров».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«У армянской стороны очень мало жертв среди мирного населения, порядка 30-ти, по нашим данным. И они, по-моему, эти данные не оспаривают. И то из них большинство - это те гражданские лица, которые находились около артиллерийских орудий - подносили боеприпасы и сами из них стреляли. Вы совершенно правы, что использование Bayraktar ТВ2 нам очень помогло в ведении боевых действий, расчистке путей для проникновения наших вооруженных сил и занятия новых позиций, а также минимизации потерь. За время войны мы уничтожили и взяли как трофей 366 танков, уничтожено огромное количество еще бронетехники и артиллерийских орудий. «Байрактары» уже вселяли ужас в противника, и многие из трофейных танков мы взяли даже не в бою. То есть, армянский экипаж выдвигался на какие-то позиции, потом они выпрыгивали из этих танков и разбегались, потому что боялись попадания «Байрактаров». Мы это ежедневно практически демонстрировали в интернете. И естественно, это вселяло ужас в военнослужащих врага. Поэтому многие танки, как я уже сказал, были просто ими брошены», - сказал Президент Ильхам Алиев.