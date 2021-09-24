Президент Ильхам Алиев: Во время войны все увидели, кто подло атакует спящие города

БАКУ/Trend/ - Во время войны все увидели, кто есть кто, кто ведет честный бой, а кто подло атакует спящие города.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«Причем самое интересное в том, что после ударов оперативно-тактическими ракетами по жилому кварталу Гянджи ночью, по спящим людям и детям, армянское руководство заявляло, что они не имеют к этому никакого отношения. Вы знаете, какой-то уровень цинизма запредельный. А кто? Это что, мы сами ударили? То же самое они говорили многие годы, что азербайджанцы сами устроили геноцид в Ходжалы, чтобы обвинить армян. То есть, цинизм, который, наверное, не имеет аналогов в мире. Хотя всем людям, кто мало-мальски с такими типами ракетами, известно, что дается задание, выбирается цель и она идет точно в цель. То есть, цель была именно уничтожение гражданского населения на главном проспекте города Гянджа. Это вот и показатель их политики и качеств, я бы сказал. Но больше всего пострадал, конечно, город Тертер. Потому что он в самой непосредственной близости находился. Ежедневно он обстреливался артиллерией. Было выпущено более 16 тысяч снарядов по маленькому городку. Тем самым они пытались выместить какую-то злобу или отомстить нам за поражение на поле боя. Это первое. Второе, они думали, что они нас остановят. Они думали, что люди, которые пострадали, будут требовать от власти остановить военные действия, расчет был такой. Но они просчитались, они нас недооценили и с точки зрения боеспособности армии, и с точки зрения морального духа азербайджанского народа. Пострадавшие люди, которые потеряли близких, которые сами еле-еле выбрались из-под завалов, говорили, что идите только вперед. Я получал огромное количество обращений, писем, что мы готовы погибнуть, но мы должны вернуть свои земли. И это тоже не сработало.

Должен сказать, что этот расчет был также у некоторых западных кругов, потому что мне во время некоторых интервью или бесед после интервью некоторые западные корреспонденты говорили с удивлением, что мы были на похоронах погибших от армянских обстрелов, и мы там не увидели никакого недовольства, наоборот, все говорят о Вас, все Вас благодарят, все хотят, чтобы Вы довели дело до конца. Вот такая была картина ситуации.

Что касается трибунала, знаете, хорошо известно, что международный трибунал по военным преступлениям – это институт достаточно политизированный, основанный на двойных стандартах, на выборочности подхода, и события последних лет неоднократно это доказывали. С учетом такого лоббистского потенциала Армении, который имеется на Западе, с учетом особых отношений Армении со многими странами Запада, трудно рассчитывать, что нам удастся этого добиться, скажу совершенно искренне. А если даже удастся, нет гарантии, что это будет честный суд, а не превратится в очередной инструмент очернения Азербайджана. Но, наряду с этим, естественно, все факты военных преступлений во время войны задокументированы, и, естественно, мы будем предпринимать серьезные юридические действия по привлечению к ответственности военных преступников. Также ведется работа, - она уже близится к завершению, - по оценке ущерба, который был нанесен за годы оккупации. Мы привлекли международные компании, юридические компании, которые проводят оценку, которые потом будут нам помогать в международных судах с юридическими исками. Потому что Армения должна ответить за преступления, за разграбление нашего имущества, за уничтожение исторических памятников, собственности граждан, за вырубку лесов, за загрязнение наших рек и озер, это все подсчитывается, за незаконное использование наших полезных ископаемых на оккупированных территориях. То есть, мы эту работу ведем целенаправленно. Уже подготовлены юридические процедуры в отношении тех иностранных компаний, которые незаконно добывали полезные ископаемые. Сейчас этот процесс уже в стадии реализации. Так что мы, естественно, будем использовать все возможные инструменты для привлечения к ответственности преступников», - сказал Президент Ильхам Алиев.