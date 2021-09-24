Президент Ильхам Алиев: Парк военных трофеев - это, в первую очередь, демонстрация нашей Победы

БАКУ/Trend/ - Парк военных трофеев - это, в первую очередь, демонстрация нашей Победы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«Ну, в первую очередь, это демонстрация нашей Победы. Это демонстрация именно Победы, достигнутой в тяжелых боях. Потому что, я еще раз говорю, мы ни в коей мере не должны были и никогда не недооценивали противника, они были очень хорошо вооружены. И там демонстрируется, естественно, малая часть того, что было уничтожено и захвачено. А полный перечень всех трофеев и уничтоженной военной техники - я его озвучивал, он имеется в прессе. Поэтому, в первую очередь, это - демонстрация победы, это - дань уважения погибшим, это - воспитание молодого поколения, поколения людей, которые будут жить уже как представители народа-победителя. Это совершенно другие эмоциональные чувства, совершенно другое состояние. Может быть, людям, которые не испытали на себе все тяготы оккупации, физические и моральные муки, постоянное чувство несправедливости, постоянное чувство ущемленности, трудно понять те чувства, которые испытывает азербайджанский народ, который за 44 дня превратился из народа, который был изгнан со своих земель, в народ-победитель. Это серьезное чувство. Вот это.

Также один из символизмов этого Парка в том, чтобы мы не забывали никогда эту войну. И я неоднократно говорил, что да, война закончена, мы готовы перевернуть страницу, мы готовы даже начать работу над мирным договором с Арменией, но мы никогда не должны забыть период оккупации и забыть наших жертв, безвинных жертв Ходжалы, наших погибших и гражданских, и военных. И для того, чтобы эта память навсегда сохранилась, этот Парк нужен. И также там, хоть и немного, но также демонстрируется бесчеловечное отношение армянских командиров к своим военнослужащим. Когда мы находили в брошенных окопах, привязанных цепями, понимаете, к этим местам людей. В военных грузовиках, которые там были уничтожены, мы находили их шоферов, которые привязаны цепями к рулю, чтобы они не убежали. Но это же просто варварство, и это должны знать все - и их покровители, те, кто, как говорится, их пропагандировал на протяжении всех лет оккупации, и наши граждане. То есть, это имеет большой такой символический смысл, и мы выбрали место, наверное, самое лучшее в городе. Это место давно пустое, там раньше располагались какие-то хозяйственные постройки, какие-то предприятия. Раньше это место не было бульваром. Мы когда построили бульвар в том направлении, это место очистили и просто держали, думали, что пригодится. Ну вот и пригодилось. И там же рядом - уже утвержден проект Музея войны, Музея Победы - там же рядом и будет построен, уже, наверное, в ближайшее время мы начнем строительство Музея Победы», - сказал Президент Ильхам Алиев.