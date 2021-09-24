Зангезурский коридор пополнит перечень существующих торговых и транспортных маршрутов – Джейхун Байрамов (ВИДЕО) (версия 3)
(первая версия в 10:59)
БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор между Азербайджаном и Турцией пополнит перечень существующих торговых и транспортных маршрутов.
Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании министров группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (Landlocked Developing Countries (LLDC) в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
На открытии заседания выступили председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид и заместитель генерального секретаря организации Коуртени Ратрей.
На заседании была принята Декларация министров.
В своей речи глава МИД Азербайджана отметил, что развитие эффективных и устойчивых транзитных маршрутов требует тесного сотрудничества между странами, по территории которых проходят транспортные коридоры.
Он также сообщил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества в рамках группы вышеуказанных стран.
Министр проинформировал участников заседания о возможностях крупномасштабных транспортных проектов, инициатором которых является Азербайджан, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, Бакинского международного морского торгового порта и других.
По его словам, Азербайджан продолжает предпринимать шаги для создания необходимой инфраструктуры, чтобы стать международным логистическим и транзитным хабом.
Байрамов подчеркнул, что урегулирование армяно-азербайджанского конфликта открывает новые перспективы для регионального сотрудничества, развития и процветания, в том числе открытия коммуникаций в регионе.
По его мнению, новый транспортный хаб, который будет создан на освобожденных территориях, усилит роль Южного Кавказа в контексте реализации трансъевразийских транспортных проектов.
Отметим, что группа LLDC создана для поощрения эффективного транзитного сотрудничества развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и внесения вклада в результате их интеграции в мировую экономику и достижение Целей устойчивого развития ООН.
Группа LLDC объединяет 32 страны с разным уровнем развития.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)