Президент Ильхам Алиев: Мы до конца года полностью уже обеспечим энергией все освобожденные территории

БАКУ/Trend/ - Мы до конца года полностью уже обеспечим энергией все освобожденные территории.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«Сейчас идут масштабные работы, в первую очередь, электрификация. Мы до конца года полностью уже обеспечим энергией все освобожденные территории. Уже восстановлены гидростанции объемом 20 мегаватт в Лачине, Кяльбаджаре и Суговушане, они уже дают энергию. Уже несколько подстанций построено. Дороги строятся во всех направлениях. Дорога Победы в Шушу, потом вторая магистральная автотрасса Физули-Шуша, которая будет короче. Дороги до армянской границы в Зангилане, Губадлы, туннели из Гейгеля в Кяльбаджар. Я недавно был там, инспектировал. Плюс дорога из Физули в Агдам, из Физули в Гадрут, в Джебраил. То есть, связь между этими городами. Мы выделили в этом году только на программу восстановления освобожденных территорий 1,3 миллиарда долларов, из которых, я бы сказал, еще где-то миллионов 400 не распределено, потому что мы соблюдаем все процедуры, тендерные процедуры, планирование, проектировка. Город Агдам уже начал восстанавливаться, генеральный план утвержден. Город Шуша - генеральный план утвержден. В Шуше недавно я заложил новый жилищный комплекс на 25 домов, думаю, в течение года, максимум полтора они будут построены, и мы уже сможем вернуть шушинцев. Но еще большая проблема - это минные поля. Те карты минных полей, которые в небольшом количестве армянская сторона нам передала, их достоверность где-то 25 процентов. Но большую часть карт минных полей нам не передают, поэтому это очень трудоемкая работа, ее быстро не выполнишь. Сколько бы ни было бы у тебя средств, нужно время. И конечно же, вот такие точечные проекты, как одно smart village - «умное село» в Зангиланском районе. Сейчас в других районах мы по одному пилотному проекту будем осуществлять, чтобы уже могли возвращать людей. Я не хочу давать сроков, но я думаю, что - не думаю, а точно - в Зангилан первые переселенцы вселятся в следующем году, может даже к концу этого года. Что касается других сел, тоже можно в течение года. Ну а крупные города, наверное, займет время, но мы будем планировать поэтапно. Строительство поэтапное, заселение. Но это тоже очень сложная работа не только в плане строительства, но и потом логистики, потом обеспечения работой, средствами для существования, земельными участками, техникой. Это очень большой объем работы, который мы выполняем сами за счет своих собственных средств, мы не обращались ни за какими кредитами, и если кто-то хочет помочь, конечно, будем рады, если нет, это то, что мы должны сделать сами», - отметил глава государства.