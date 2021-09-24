Помощник Президента Азербайджана провел обсуждения с замглавы МИД Ирана
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние и региональные вопросы с заместителем министра иностранных дел Ирана Сейедом Саджадпуром. Как передает Trend, об этом Хикмет Гаджиев написал в пятницу на своей странице в Twitter.
«Было приятно продолжить наши обсуждения с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Саджадпуром по двусторонним и региональным вопросам. Мы подтвердили добрососедские отношения между нашими странами, а также подчеркнули важность академического и исследовательского сотрудничества», – написал он.
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