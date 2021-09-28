Единство народа и боевой дух армии под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева принесли Азербайджану победу в Отечественной войне – посол Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Невиданные доселе уровень единства народа и боевой дух армии под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева принесли Азербайджану победу в справедливой Отечественной войне. Об этом сказал Trend посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

«Азербайджан на протяжении почти трех десятилетий последовательно пытался достичь справедливости и вернуть свои оккупированные Арменией территории, не обращаясь к исключительному варианту – военным действиям. Азербайджан, несмотря на колоссальные трудности, вызванные оккупацией, почти миллионным потоком беженцев и другими негативными последствиями карабахского конфликта, не просто смог преодолеть невзгоды, но и встал на путь устойчивого развития. За последнюю декаду значительно улучшились показатели в экономике и социальной сфере, при этом этот прогресс очевиден», – сказал посол.

Он отметил, что теперь перед Азербайджаном стоит задача в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру освобожденных территорий и обеспечить возвращение вынужденных переселенцев, создав все необходимые условия для безопасной и комфортной жизни.

«Уверен, что у Азербайджана это успешно получится, так как имеются не только необходимые ресурсы финансового плана, но и есть поддержка руководства страны со стороны азербайджанского народа и прогрессивного мирового сообщества. Будут привлечены инвестиции и получены кредиты из-за рубежа, так как Азербайджан зарекомендовал себя в глазах мирового сообщества как надёжный партнёр, твёрдо придерживающийся норм и принципов международного права, кровно заинтересованный в сохранении и обеспечении мира и безопасности в целом и на Южном Кавказе в частности», – сказал Осмоналиев.

По его словам, прежде всего необходимо решить вопросы разблокировки всех коммуникаций и транспортных магистралей, а также построить новые.

«Азербайджан стремится решать эти вопросы и открыт для конструктивного диалога с Арменией. Надеюсь, что в будущем начнут реализовываться интеграционные проекты, взаимовыгодные не только для стран Южного Кавказа, но и в плане сотрудничества со странами Центральной Азии. Именно поэтому руководство нашей страны предложило создание межрегиональной платформы "Центральная Азия – Южный Кавказ" (5+3) , которая позволит придать импульс интеграционным проектам в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах», – сказал посол.

Осмоналиев отметил, что реализация проектов на базе межрегиональной платформы «5+3» откроет новые возможности и для соседей – Китая, Турции, Ирана.

«В рамках двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном мы предлагаем перейти на уровень стратегического партнёрства, что позволит более эффективно кооперироваться по всем взаимовыгодным направлениям. Например, планируется образовать Азербайджано-кыргызский фонд развития, часть средств которого могли бы освоить строительные организации Кыргызстана в формате участия в восстановлении инфраструктуры освобожденных территорий», – сказал он.

Посол подчеркнул, что эти и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, станут предметом обсуждений в ходе планируемого визита в Азербайджан Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

«Одним словом, Кыргызстан имеет политическую волю для интенсификации взаимоотношений между нашими странами», – подытожил он.