Враги мечтают обострить отношения Тегерана и Баку – иранский депутат

БАКУ /Trend/ - Враги Ирана мечтают обострить его отношения с соседними странами, в том числе с Азербайджаном.

Об этом написал в Twitter иранский депутат Махмуд Аббасзаде Мешкини, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что одним из приоритетов внешней политики Ирана является укрепление его отношений с соседними странами.

Отметим, что в августе нынешнего года в распоряжении азербайджанской стороны оказалась информация о том, что в зону временной ответственности российских миротворцев незаконно, без разрешения официального Баку, проезжает большое количество иранских фур.

С 11 июля по 8 августа 35 иранских автомобилей (4 грузовика и 31 бензовоз) 70 раз въезжали и выезжали через Лачинский коридор. Известны и даты въезда - выезда: 11, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31 июля, а также 3, 4, 5, 6, 7 августа.

11 августа в МИД Азербайджана был приглашен посол Ирана Сейед Аббас Мусави. Ему была вручена нота и выражена серьезная обеспокоенность неправомерными шагами, которые допускает иранская сторона по отношению к Азербайджану. Причина была действительно веской - незаконная перевозка иранскими фурами грузов в Карабах. До внимания посла было недвусмысленно доведено, что азербайджанская сторона серьезно обеспокоена подобными фактами, которые, несомненно, бросают тень на азербайджано-иранские отношения.

Несмотря на это, в период с 11 августа по 10 сентября в Ханкенди въехали 58 фур различного назначения, в частности, с горюче-смазочными материалами, 55 из них позже выехали обратно.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)