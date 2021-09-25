Комиссия ОИС сделала заявление по итогам миссии в Азербайджан (версия 3)

(первая версия в 15:25)

БАКУ /Trend/ - Постоянная независимая комиссия по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) сделала заявление по итогам своей миссии в Азербайджан, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Сегодня делегация, возглавляемая председателем Постоянной независимой комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), находящаяся с визитом в Азербайджане по приглашению уполномоченного по правам человека (омбудсмен) для осуществления миссии по расследованию преступлений Армении, совершенных в период оккупации азербайджанских земель, провела пресс-конференцию в Гяндже по итогам своей работы.

На пресс-конференции была предоставлена информация о военных преступлениях Армении против Азербайджана, фактах разрушения исторических и культурных памятников и совершенном экологическом терроре.

Выступая на пресс-конференции, глава аппарата омбудсмена, член Постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС Айдын Сафиханлы отметил, что комиссия провела мониторинг на освобожденных и подвергшихся разрушениям территориях Азербайджана.

Он подчеркнул, что делегация ОИС стала очевидцем последствий разрушения и разграбления архитектурных, исторических и культурных памятников, грубого нарушения прав человека в Агдаме в период оккупации.

«Затем миссия была продолжена в Тертере, который подвергся массированному интенсивному обстрелу с использованием запрещенного оружия во время второй Карабахской войны. Во время встречи с жителями города свидетели предоставили членам делегации информацию о человеческих жертвах и разрушениях», - сказал Сафиханлы.

Глава аппарата отметил, что комиссия ОИС неслучайно прибыла для осуществления миссии в Гянджу.

«Исторический город Азербайджана – Гянджа неоднократно подвергался серьезным разрушениям во время ракетных обстрелов во время второй Карабахской войны, в результате которых погибли дети, женщины и старики», - сказал Сафиханлы.

Председатель Постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС Сайед Мохаммед Абдулла Омар Алгфели сообщил, что целью визита членов комиссии в Азербайджан является проведение миссии по оценке разрушений исторических, культурных и религиозных памятников на освобожденных территориях и подготовка отчета по собранным фактам и доказательствам.

По его словам, члены комиссии провели плодотворную встречу с омбудсменом Азербайджана Сабиной Алиевой, также состоялись встречи в Милли Меджлисе (парламент), Агентстве по разминированию и других структурах.

Он подчеркнул, что задокументированные факты будут отражены в отчете по итогам миссии.

Зампред комиссии Хаджи Али Ачыкгюль сообщил об отсутствии до сегодняшнего дня информации о судьбе пропавших без вести азербайджанцев [во время первой Карабахской войны].

«Азербайджан предпринимает важные шаги по восстановлению мира в регионе, и необходимо объединить усилия в этом направлении», - отметил он.

В заключение пресс-конференции было принято заявление по итогам оценочной миссии.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)