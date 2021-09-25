В Нахчыване продолжаются азербайджано-турецкие тактические учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване продолжаются азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство-2021" с боевыми стрельбами, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию учений, проводятся мероприятия по совместному планированию операций в соответствии с процессом принятия военных решений.

Для слаживания взаимной деятельности между войсками в пунктах управления на карте выполняются задания, данные штабами. В штабах на макете организуется взаимосвязь между соединениями и частями с уточнением боевых заданий по различным направлениям.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)