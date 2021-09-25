Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 22:23)
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой МИД Сербии Николой Селаковичем, передает Trend в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана.
В ходе встречи министры выразили удовлетворение текущим состоянием двусторонних связей между Азербайджаном и Сербией, отметив, что обе стороны заинтересованы в развитии этого сотрудничества в различных сферах.
Стороны отметили успешную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.
На встрече также состоялись обсуждения по вопросам подготовки к празднованию 60-летия Движения неприсоединения в Белграде.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Баку 26 и 27 сентября в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов
Грамотное госуправление - главный фактор, обусловивший победу Азербайджана в Отечественной войне – экс-министр
Международные организации должны расследовать экологический террор, совершенный армянами во время оккупации азербайджанских территорий - депутат
Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство