Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО)

Политика 26 сентября 2021 15:06 (UTC+04:00)
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев и специальный представитель Президента Азербайджана в Агдаме совместно организовали очередную поездку агдамцев на родные земли.

Как сообщает Trend, агдамцев встретил спецпредставитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Участники визита посетят комплекс «Имарат», Аллею шехидов, мечети Джума и Гиясли, а также крепость Шахбулаг.

Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Image
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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