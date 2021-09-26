Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев и специальный представитель Президента Азербайджана в Агдаме совместно организовали очередную поездку агдамцев на родные земли.
Как сообщает Trend, агдамцев встретил спецпредставитель Президента Азербайджана Эмин Гусейнов.
Участники визита посетят комплекс «Имарат», Аллею шехидов, мечети Джума и Гиясли, а также крепость Шахбулаг.
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