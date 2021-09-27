МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем памяти (версия 2)

Политика 27 сентября 2021 09:12 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 08:25)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с отмечаемым в нашей стране 27 сентября Днем памяти, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В заявлении говорится:

"Год назад в этот день Вооруженные силы Азербайджанской Республики приступили к принятию ответных мер по предотвращению очередной военной провокации вооруженных сил Армении.

Эти меры были приняты в рамках права на самооборону и в полном соответствии с международным гуманитарным правом, чтобы предотвратить очередную военную агрессию Армении и обеспечить безопасность гражданского населения. Это положило начало 44-дневной Отечественной войне.

Отечественная война положила конец политике агрессии Армении, которая длилась почти 30 лет, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и были восстановлены фундаментальные права около одного миллиона азербайджанцев. Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года.

Прекращение оккупации азербайджанских территорий выявило незаконную деятельность Армении на этих землях, длившуюся десятилетиями. К ней относятся повсеместное минирование, преднамеренное разрушение и незаконное присвоение исторического, культурного и религиозного наследия Азербайджана, разграбление природных ресурсов, разрушение инфраструктуры и другие нарушения международного права. Также были обнаружены доказательства многочисленных военных преступлений Армении. Для привлечения Армении к ответственности за нарушение международного гуманитарного права и прав человека Азербайджан обратился в Европейский суд по правам человека и Международный суд.

Правительство Азербайджана, которое в настоящее время проводит работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, принимает меры для обеспечения безопасного и достойного возвращения около миллиона азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома и реинтеграции этих земель, обеспечения устойчивого мира, безопасности и процветания в регионе в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Победа, которую мы одержали благодаря отваге армии Азербайджана под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, открыла новую эру в истории Азербайджанской Республики, изменила реалии региона и установила международную справедливость.

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ. Призываем Армению уважать эти фундаментальные принципы и соблюдать свои международные обязательства в целях обеспечения мира, безопасности и процветания в регионе.

27 сентября, которое в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана отмечается в нашей стране как День памяти, с глубоким уважением чтим память всех наших шехидов, погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".

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