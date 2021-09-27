Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия одержала полную победу во второй Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия одержала полную победу во второй Карабахской войне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу в связи с Днем памяти.