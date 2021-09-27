Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война – наша славная история

БАКУ/Trend/ - Вторая Карабахская война – наша славная история.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу в связи с Днем памяти.

«Эта Победа навечно останется в истории. Вооруженные силы Азербайджана, уничтожив в течение 44 дней вражескую армию, восстановили территориальную целостность нашей страны. Я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Неоднократно говорил, что мы любой ценой вернем наши земли. Неоднократно говорил, что если враг не покинет наши земли по доброй воле, то мы выдворим их с наших земель, так и произошло. Мы не смирились с поражением в Первой Карабахской войне, собрались с силами, мобилизовали все силы, укрепили нашу армию, экономику страны, повысили авторитет страны и с честью выполнили свою историческую миссию. Мы изгнали врага с наших земель и восстановили справедливость, международное право. Мы восстановили наше национальное достоинство. Сегодня азербайджанский народ живет как победоносный народ. Сегодня Азербайджанское государство живет как государство-победитель. Отныне мы всегда будем жить как победоносный народ и государство-победитель», - сказал Президент Ильхам Алиев.