Президент Ильхам Алиев: В течение 44 дней не было ни дня, чтобы мы отступили хотя бы на шаг

БАКУ/Trend/ - В течение 44 дней не было ни дня, чтобы мы отступили хотя бы на шаг.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу в связи с Днем памяти.

«Во время войны все мы жили одним лозунгом – умрем, но не отступим. Азербайджанский народ твердо стоял за Азербайджанской армией и придавал ей дополнительные силы. Гибель невинных людей, разрушение наших городов и сел не смогли сломить волю азербайджанского народа. Каждый день мы шли вперед, каждый день одерживали победу, каждый день поступали сообщения о новых успехах. В течение 44 дней не было ни дня, чтобы мы отступили хотя бы на шаг. А ненавистный враг, несмотря на то, что занимал благоприятные позиции, имел большое преимущество благодаря рельефу территории, несмотря на то, что за 30 лет построил оборонительные укрепления в 5-6 рядов, вынужден был отступить. Во время 44-дневной войны в Вооруженных силах Азербайджана не было ни одного дезертира. А в армянской армии было более 10 тысяч дезертиров. Мы гордимся нашими шехидами, гази, а также военнослужащими, солдатами и офицерами, проявившими героизм в Отечественной войне. Их героизм, самоотверженность никогда не будут забыты. Мы показали всему миру, что азербайджанский народ – великий народ, что азербайджанский народ никогда бы не смирился с этой несправедливостью», - отметил глава государства.