27 сентября начался процесс, превративший 30-летнюю боль в сердцах наших азербайджанских братьев в радость – Администрация Президента Турции

БАКУ / Trend/ - 27 сентября начался процесс, превративший 30-летнюю боль в сердцах наших азербайджанских братьев в радость.

Об этом на своей странице в Twitter написал глава Управления коммуникаций Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что 27 сентября Азербайджан, опираясь на требования международного права, начал военную операцию, чтобы освободить азербайджанские территории, незаконно оккупированные Арменией: «Поздравляю братский Азербайджан, который написал эпопею, освободив Карабах за 44 дня».

Отметим, что в знак глубокого уважения к памяти солдат и офицеров, всех шехидов, героически сражавшихся во время 44-дневной Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны и водрузивших азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, 27 сентября отмечается в Азербайджане как День памяти.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)