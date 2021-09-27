Омбудсмен Азербайджана выступила с обращением в связи с годовщиной начала Отечественной войны (версия 2)

(первая версия в 10:49)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с обращением в связи с годовщиной начала Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

«27 сентября, в 06:00, армянские вооруженные силы грубо нарушили режим прекращения огня и с целью оккупации новых территорий подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок позиции азербайджанской армии, а также села Гапанлы - Тертерского, Сыраглы и Орта Гарвенд - Агдамского, Алханлы, Шукюрбейли - Физулинского и Джоджуг Марджанлы Джебраильского районов, в результате чего погибло множество невинных людей. Во время 44-дневной войны армянские вооруженные силы интенсивно обстреливали из запрещенного оружия город Нафталан, Агдамский, Агджебединский, Бейлаганский, Дашкесанский, Физулинский, Геранбойский, Тертерский районы. Армения также обстреливала из тяжелой артиллерии и наносила ракетные удары по находящимся далеко от зоны боевых действий городам Гянджа, Барда, Мингячевир, Габала, Сиязань, Хызы и другим. Баку тоже был целью ракетных обстрелов. Армения использовала баллистические ракеты типа «Скад» и «Искендер-М», а также запрещенное оружие, начиненное белым фосфором, кассетные боеприпасы. В результате погибли более100 мирных жителей, в том числе 11 детей, ранения получили более 450 человек. В результате артиллерийских обстрелов на территории Азербайджана были разрушены или серьезно повреждены 12 тысяч гражданских инфраструктурных объектов, в том числе более 3 400 домов, 120 многоквартирных зданий, множество школ, больниц, детсадов», - говорится в обращении.

В документе подчеркивается, что в результате умышленных поджогов и других актов экологического террора со стороны Армении был нанесен ущерб экологии Карабаха, в том числе загрязнены водные источники, уничтожены уникальные виды растений и животных.

«Армения разрушила азербайджанские города и села, уничтожила образцы культурного наследия. Установленные этой страной мины после принятия трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года привели к гибели более 140 человек», - говорится в обращении.

Документ направлен генсеку ООН, Совету Безопасности, Верховному комиссару по правам человека, Верховному комиссару всемирной организации по делам беженцев, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЕС, СЕ, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, ОИС и Ассоциации омбудсменов стран-членов этой структуры, Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС, Международному бюро мира, Европейской сети омбудсменов по правам детей, Федерации за всеобщий мир, омбудсменам различных стран и национальным институтам по правам человека, посольствам Азербайджана и зарубежным посольствам в нашей стране, диаспорским организациям.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)