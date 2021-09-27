Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября, в День памяти, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили на Аллее почетного захоронения могилу архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля, великого сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, возложив к могиле великого лидера букеты цветов, с уважением почтили его память.