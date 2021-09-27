Новоназначенный глава делегации ЕС в Азербайджане почтил память шехидов Второй Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный глава делегации ЕС в Азербайджане Питер Михалко почтил память шехидов Второй Карабахской войны минутой молчания, передает Trend со ссылкой на Twitter Питера Михалко.

«Сегодня, когда азербайджанский народ отмечает День памяти, я в своем офисе почтил минутой молчания память тех, кто погиб во Второй Карабахской войне, с мыслями о семьях, потерявших своих близких», – написал Михалко.

Отметим, что 27 сентября в Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

Год назад в этот день началась 44-дневная Отечественная война, в результате которой азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освободила наши земли от почти 30-летней оккупации.

В связи с годовщиной этого исторического события по всей стране проходят мероприятия в память о шехидах, героически погибших в борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана. В стране также чтят память мирных жителей, ставших жертвами армянской агрессии.