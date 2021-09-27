Личный состав подразделений Минобороны и Внутренних войск МВД Азербайджана прошел торжественным маршем по Шуше (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В городе Шуша прошла церемония поминовения по случаю годовщины начала Отечественной войны Азербайджана.
Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Минобороны, на мероприятии, посвященном Дню памяти, минутой молчания была почтена память наших отважных шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность страны, в память о них были произведены залпы и под аккомпанемент военного оркестра был исполнен государственный гимн Азербайджана.
Выступившие на мероприятии рассказали о славном пути доблестной азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, примерах героизма и отваги наших военнослужащих во время войны.
По окончании церемонии личный состав подразделений Министерства обороны и Внутренних войск МВД прошел торжественным маршем по центральным улицам города Шуша.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)