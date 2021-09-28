Воспоминания о вынужденных переселенцах растрогали Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью турецкому информационному агентству «Анадолу».

Как передает во вторник Trend, воспоминания о поездках на освобожденные территории и вынужденных переселенцах, рассказанные во время интервью, растрогали Президента Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вынужденные переселенцы 30 лет пребывали в тоске: "Перед моими глазами постоянно были эти люди, сколько страданий и мучений им пришлось пережить, но они не сломились, выстояли. Это и есть Азербайджан! Это и есть азербайджанский народ!"