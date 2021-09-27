В День памяти с уважением чту светлую память всех наших шехидов – Президент Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С уважением чту светлую память всех шехидов в День памяти.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter и приуроченной к 27 сентября – Дню памяти в Азербайджане.

«В годовщину начала славной борьбы, в результате которой были освобождены Карабах и другие оккупированные земли Азербайджана, – в День памяти – с уважением чту светлую память всех наших шехидов. Карабах – это Азербайджан!» – говорится в публикации.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)