Армения должна передать все карты минных полей на освобожденных территориях Азербайджана – Докладчик ПАСЕ

БАКУ / Trend / - Армения должна передать все находящиеся у нее карты минных полей на освобожденных территориях Азербайджана, сказал докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по «Гуманитарным последствиям конфликта между Арменией и Азербайджаном» Пол Гаван в ходе осенней сессии ПАСЕ, передает Trend.

«Проблема наземных мин очень важна. Недавняя передача карт Арменией приветствуется, но я хочу внести ясность: Армении необходимо передать все карты, находящиеся в ее распоряжении», – сказал Гаван.