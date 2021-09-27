Азербайджан добился исторического успеха благодаря сильной воле, взвешенной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева – посол Узбекистана

Политика 27 сентября 2021 19:55 (UTC+04:00)
Азербайджан добился исторического успеха благодаря сильной воле, взвешенной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева – посол Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Благодаря сильной воле, взвешенной и дальновидной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также самоотверженности и мужеству граждан, Азербайджан добился исторического успеха.

Об этом в понедельник сказал Trend посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов по случаю 27 сентября – Дня памяти.

Посол выразил братскому азербайджанскому народу соболезнования в связи с утратой отважных сынов в ходе прошлогодней 44-дневной Отечественной войны.

«К нашему всеобщему сожалению, эта война унесла жизни многих людей. Мы вместе с Азербайджаном скорбим по патриотам, отдавшим свою жизнь во имя Родины и ее процветания. Это невосполнимая утрата», – сказал посол.

Ашрафханов отметил, что мужественные сыны азербайджанского народа ценой собственных жизней восстановили историческую справедливость и освободили исконно азербайджанские земли.

«Я считаю, что благодаря сильной воле, взвешенной и дальновидной политике многоуважаемого Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также самоотверженности и мужеству граждан, ваша страна добилась исторического успеха», – сказал он.

Посол отметил, что Узбекистан на протяжении этих 30 лет придерживался твердой и неизменной позиции по вопросу территориальной целостности Азербайджана.

«Мы с большим удовлетворением восприняли подписание 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня. Узбекский народ очень рад, что братский Азербайджан восстановил суверенитет и территориальную целостность, фактически реализовав положения четырех известных резолюций Совета безопасности ООН», – подчеркнул посол.

Ашрафханов выразил уверенность, что у Азербайджана есть достаточно настроя и сил для возрождения освобожденных территорий, превращения их в цветущий сад и строительства там населенных пунктов и производственных мощностей.

«А самое главное – вернуть счастье и радость в дома людей, которые 30 лет назад были вынуждены покинуть родные земли. Узбекистан, в свою очередь, не намерен оставаться в стороне от участия в восстановлении освобожденных территорий. Мы также будем оказывать помощь посредством предоставления трудовых ресурсов», – подытожил посол.

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Азербайджан добился исторического успеха благодаря сильной воле, взвешенной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева – посол Узбекистана
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