Да здравствуют наши отважные братья, которые воссоединили Карабах с Азербайджаном – глава МИД Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Да здравствуют наши отважные братья, которые воссоединили Карабах с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в связи с годовщиной начала Отечественной войны.

«Первый шаг на пути к победе, завоеванной Азербайджаном, был сделан ровно год назад. Да здравствуют наши отважные братья, которые воссоединили Карабах с Азербайджаном! С уважением и почтением чту память наших героических азербайджанских шехидов», – говорится в публикации.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)