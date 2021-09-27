Азербайджан и Турция обсудили вопросы военно-технического обеспечения

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов в понедельник встретился с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, на встрече было отмечено, что сотрудничество между армиями двух стран, основанное на дружеских и братских отношениях, успешно развивается. Стороны подчеркнули важность совместного сотрудничества для улучшения материально-технического обеспечения и подробно обсудили работу, которую предстоит проделать в этом направлении.

На встрече обсуждались перспективы включения в вооружение азербайджанской армии новейшего вооружения и другой военной техники, производимой турецкой оборонной промышленностью на основе современных технологий.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)